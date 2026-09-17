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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Monsoon reaches its final stage in the state, with scattered rain expected in only a few districts; read t

यूपी: विदा होने की तैयारी में मानसून, अब सिर्फ कुछ जिलों में हो सकती है छिटपुट बारिश; जानिए पूर्वानुमान

Thu, 17 Sep 2026 10:35 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 17 Sep 2026 10:35 AM IST
सार

Weather in UP: यूपी से मानसून विदा लेने की तैयारी में है। मौसम विभाग के अनुसार अब सिर्फ कुछ जिलों में छिटपुट बारिश ही हो सकती है। 

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UP: Monsoon reaches its final stage in the state, with scattered rain expected in only a few districts; read t
यूपी से विदा लेने जा रहा है मानसून। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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 उत्तर प्रदेश में बुधवार को पूर्वाचल और कुछ दक्षिणी जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हुई। माैसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसून धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है और अगले दो-तीन दिनों में प्रदेश में मानसूनी बारिश में कमी आएगी।

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बुधवार को प्रयागराज में 29.9 मिमी, कानपुर में 29 मिमी, हमीरपुर में 19 मिमी बारिश दर्ज हुई। वाराणसी, बलिया, सुल्तानपुर और बहराइच में भी बूंदाबांदी हुई।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 19 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू होने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही 19 सितंबर से पश्चिमी यूपी में मौसम के पूरी तरह शुष्क होने की संभावना है। वहीं 22 सितंबर से पूर्वी यूपी में भी मानसूनी बारिश के थमने के संकेत हैं।

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राजधानी में लगातार बढ़ रही है धूप

UP: Monsoon reaches its final stage in the state, with scattered rain expected in only a few districts; read t
लखनऊ में अब बादल की जगह पर दिख रही है चटख धूप।

राजधानी में बुधवार को दिन चढ़ने के साथ धूप खिली। दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ी और शहर के बाहरी इलाकों काकोरी, रायबरेली रोड में बूंदाबांदी हुई। इस दौरान तेज हवा भी चली।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी लखनऊ में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। धूप की तल्खी बढ़ने के साथ उमस भरी गर्मी जोर पकड़ेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री की बढ़त के साथ 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

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