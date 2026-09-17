पीएम मोदी का जन्मदिन: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी बधाई, अयोध्या में चलाया गया सफाई अभियान

एलडीए की ओर से बुधवार शाम सात बजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर तीन लाख दीप जलाए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों में एलडीए की पूरी टीम जुटी रही। सूत्रों के मुताबिक, इसी कार्यक्रम के चलते राष्ट्र प्रेरणा स्थल को तीन दिन के लिए आम लोगों के लिए बंद किया गया है।



भाजपा करेगी सेवा कार्य: भाजपा महानगर इकाई की ओर से ‘सेवा और समर्पण के 25 वर्ष-सेवा संकल्प अभियान’ के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अस्पतालों में फल वितरण और रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सिविल अस्पताल में मरीजों को फल वितरित करेंगे। महानगर के अन्य अस्पतालों में भी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सेवा कार्यों में शामिल होंगे।



अभियान के तहत सभी बूथों पर 200 लाभार्थियों के घर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा। झूलेलाल वाटिका में संगठन महामंत्री धर्मपाल दीप प्रज्वलित करेंगे, जबकि सेंट्रल पार्क, समर विहार में महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। इसके अलावा दस प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम होंगे।