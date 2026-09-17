पीएम मोदी का जन्मदिन: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी बधाई, अयोध्या में चलाया गया सफाई अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर देश भर में आयोजन किए जा रहे हैं।
विस्तार
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई और स्वस्थ एवं सक्रिय सार्थक जीवन के लिए शुभकामनाएँ!
प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई और स्वस्थ एवं सक्रिय सार्थक जीवन के लिए शुभकामनाएँ!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 17, 2026
अयोध्या में बड़े पैमाने पर चलाया गया सफाई अभियान
#WATCH | Ayodhya, UP: A massive cleanliness drive is being conducted at Lata Mangeshkar Chowk in Ayodhya under the ‘Seva Sankalp Abhiyan’ to mark Prime Minister Narendra Modi’s birthday. The drive was organised by the Ayodhya Municipal Corporation. pic.twitter.com/oTLWIvbjxf— ANI (@ANI) September 17, 2026
देश को 'विश्व गुरु' बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते रहें
अयोध्या की जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यह उनके 25 वर्षों के समर्पित सेवा-कार्य का भी प्रतीक है जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र, राज्य और पूरे देश के लिए काम किया है। इस अवसर को मनाने के लिए, हमने मेयर के नेतृत्व में यह तय किया कि सबसे उपयुक्त सम्मान एक स्वच्छता अभियान होगा... इस अभियान के माध्यम से, हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं और प्रधानमंत्री के लिए लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करते हैं, ताकि वे हमारे देश को 'विश्व गुरु' बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते रहें।
#WATCH | Ayodhya, UP: Roli Singh, District Panchayat President, says, "Today is the birthday of Prime Minister Narendra Modi. It also commemorates the completion of 25 years of his dedicated service—spanning his work for the constituency, the state, and the nation as a whole. To… https://t.co/2c7bYD6vMC pic.twitter.com/6GnOfn51Gq— ANI (@ANI) September 17, 2026
अयोध्या के मेयर बोले- मां भारती की सेवा के लिए समर्पित रहें पीएम मोदी
#WATCH | Ayodhya, UP: Mayor Mahant Girish Pati Tripathi says, "On the occasion of the Prime Minister's birthday, we are observing the 'Swachhata Hi Seva' initiative. As part of this pledge, we are conducting a special cleanliness drive today at Lata Mangeshkar Chowk in our city;… https://t.co/2c7bYD6vMC pic.twitter.com/ZLgNS53RaL— ANI (@ANI) September 17, 2026
पीएम के जन्म दिवस पर शहर में होंगे विविध आयोजन, सेवा संकल्प के रूप में बनेगा दिवस
अभियान की शुरुआत नगर निगम क्षेत्र की नालियों और सीवर लाइनों की सफाई से होगी। हर वार्ड में एक नोडल अधिकारी निगरानी करेगा। सभी आठ जोनों में विशेष स्वच्छता और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ‘संकल्प फॉर वे ऑफ लाइफ’ के तहत आरडब्ल्यूए और एनजीओ के सदस्यों की ओर से दीप प्रज्वलित किए जाएंगे।
25 सितंबर से दो अक्तूबर तक 200 घंटे का वृहद सफाई अभियान चलेगा। जलकल विभाग पानी की टंकियों की भी सफाई करेगा। 27 सितंबर से 17 अक्तूबर तक एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस पर शहर के सभी पर्यटन स्थलों पर विशेष सफाई होगी। 17 अक्तूबर तक हर जोन में सफाई मित्रों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। स्कूलों में ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर चित्रकला और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं भी होंगी।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर तीन लाख दीप जलेंगे
एलडीए की ओर से बुधवार शाम सात बजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर तीन लाख दीप जलाए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों में एलडीए की पूरी टीम जुटी रही। सूत्रों के मुताबिक, इसी कार्यक्रम के चलते राष्ट्र प्रेरणा स्थल को तीन दिन के लिए आम लोगों के लिए बंद किया गया है।
भाजपा करेगी सेवा कार्य: भाजपा महानगर इकाई की ओर से ‘सेवा और समर्पण के 25 वर्ष-सेवा संकल्प अभियान’ के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अस्पतालों में फल वितरण और रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सिविल अस्पताल में मरीजों को फल वितरित करेंगे। महानगर के अन्य अस्पतालों में भी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सेवा कार्यों में शामिल होंगे।
अभियान के तहत सभी बूथों पर 200 लाभार्थियों के घर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा। झूलेलाल वाटिका में संगठन महामंत्री धर्मपाल दीप प्रज्वलित करेंगे, जबकि सेंट्रल पार्क, समर विहार में महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। इसके अलावा दस प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम होंगे।