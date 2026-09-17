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यूपी: नौ शहरों के लिए 24 और एसी स्लीपर बसें खरीदेगा रोडवेज, लखनऊ से इन शहरों के लिए मिलेगी सुविधा

Thu, 17 Sep 2026 10:54 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 17 Sep 2026 10:54 AM IST
सार

निजी बस ऑपरेटरों के सुझाव पर नौ नए रूट शामिल किए गए। इनमें लखनऊ से गया, इंदौर, दिल्ली वाया बरेली, गोरखपुर से दिल्ली वाया लखनऊ, गाजियाबाद से गोरखपुर वाया लखनऊ और गाजियाबाद से बनारस समेत नौ रूट हैं।
 

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UP: Roadways to purchase 24 additional AC sleeper buses for nine cities
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : GreenCell Mobility

विस्तार
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अंतरराज्यीय बस समझौते के तहत परिवहन निगम नौ नए रूटों पर 24 और एसी स्लीपर बसें चलाएगा। इनमें लखनऊ से गया, इंदौर और दिल्ली वाया बरेली समेत अन्य रूट शामिल हैं। इन बसों के संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 सितंबर को निविदा खोली जाएगी।

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एक सितंबर को हुई प्री-बिड बैठक में निजी बस ऑपरेटरों के सुझाव पर नौ नए रूट शामिल किए गए। इनमें लखनऊ से गया, इंदौर, दिल्ली वाया बरेली, गोरखपुर से दिल्ली वाया लखनऊ, गाजियाबाद से गोरखपुर वाया लखनऊ और गाजियाबाद से बनारस समेत नौ रूट हैं। इन पर 24 अतिरिक्त स्लीपर बसें चलाने की योजना है।
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क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि पहली बार परिवहन निगम पीपीपी मॉडल पर अंतरराज्यीय एसी स्लीपर बसों का संचालन करेगा। पहले सात राज्यों के बीच 15 रूटों पर 30 बसें चलाने की सहमति बनी थी। नए रूट जुड़ने के बाद बसों की संख्या बढ़ाई गई है।

बसें 30 और 36 बर्थ वाले दो मॉडल में होंगी। 800 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले रूट पर तीन बसें और दो चालक तैनात होंगे। अन्य रूटों पर दो बसें अप-डाउन करेंगी। 25 सितंबर तक निविदा डाली जा सकेगी और 26 सितंबर को इसे खोला जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के 90 दिन के भीतर स्लीपर बसों का संचालन शुरू कराने का लक्ष्य है।

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