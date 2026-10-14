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Video: ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में बुल्स और यूनाइटेड एफसी के बीच मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Wed, 14 Oct 2026 05:32 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 05:32 PM IST







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लखनऊ के ला-मार्टीनियर पोलो ग्राउंड में आयोजित ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में बुल्स (काली जर्सी) और यूनाइटेड एफसी (सफेद जर्सी) की टीमें मैदान पर आमने-सामने रहीं। मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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