{"_id":"6afc0fad654adb47830d1d80","slug":"video-tribute-event-in-the-village-of-dhudike-on-the-98th-martyrdom-anniversary-of-lala-lajpat-rai-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा: लाला लाजपत राय के 98वें बलिदान दिवस पर गांव ढुडीके में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर ने किया नमन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}