14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन का समय एक घंटे बढ़ा दिया है। अब श्रद्धालु रात 11 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। नई व्यवस्था 18 नवंबर से 22 नवंबर तक लागू रहेगी।

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ट्रस्ट की ओर से जारी व्यवस्था के अनुसार, पहले रात 8:45 बजे मुख्य द्वार से दर्शन के लिए प्रवेश बंद कर दिया जाता था। अब रात 8:45 बजे भोग और सायंकालीन आरती के लिए दर्शन रोके जाएंगे। इसके बाद रात 9:30 बजे से फिर प्रवेश शुरू होगा, जो रात 11 बजे तक जारी रहेगा। इस तरह श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा।श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र (सेवानिवृत्त) ने इस संबंध में ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) को सूचना दे दी है। साथ ही नई व्यवस्था के अनुरूप दर्शन और सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।दरअसल, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। परिक्रमा के साथ श्रद्धालु रामलला के दर्शन भी करना चाहते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव बढ़ने की आशंका है। श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने और भीड़ का बेहतर प्रबंधन करने के उद्देश्य से दर्शन का समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।गौरतलब है कि 14 कोसी परिक्रमा 17-18 नवंबर की मध्यरात्रि 1:20 बजे शुरू होगी। इसका समापन 20 नवंबर को सुबह 2:55 बजे होगा। परिक्रमा के दौरान अयोध्या में चार दिनों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। इसे देखते हुए ट्रस्ट ने दर्शन व्यवस्था में यह बदलाव किया है।