इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में ऑफिस कैडर के 326 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय के बाद मंगलवार को उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ, लखनऊ के एक प्रतिनिधिमंडल ने संघ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह के नेतृत्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली से शिष्टाचार भेंट की और पदों की स्वीकृति के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

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