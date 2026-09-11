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VIDEO: मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ चला अभियान, चालान कर साइलेंसर जब्त किया गया

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 11 Sep 2026 12:09 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 12:09 PM IST







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पॉलिटेक्निक चौराहे पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान में जिन दो पहिया वाहनों में मॉडिफाई साइलेंसर लगाए गए हैं ( दिन में ज्यादा आवाज होती है उन गाड़ियों का चालान किया जा रहा और साइलेंसर को जब्त किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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