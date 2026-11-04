Video: ज्योतिर्मय अष्टावक्र सम्मान समारोह में सम्मानित हुए विशिष्टजन

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गोमतीनगर स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से आयोजित ज्योतिर्मय अष्टावक्र सम्मान समारोह में सम्मानित लोगों के साथ ग्रुप फोटो में सुशांत विश्वविद्यालय, गुरुग्राम (हरियाणा) के कुलाधिपति जयशंकर मिश्र, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति संजय सिंह, पूर्व दिव्यांगजन आयुक्त अखिलेंद्र कुमार, डॉ. रश्मिशील, लेखक विष्णुकांत मिश्र व अन्य।

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