Lucknow News: सर्वर की खराबी से गेहूं बीज वितरण प्रभावित

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भीतरी गांव के राजकुमार चौधरी, कान्हामऊ के गुलाब सिंह, दुकनहा के अमरनाथ पासी और अखऊपुर के विष्णु नारायण सिंह समेत अन्य किसानों ने बताया कि अधिकांश किसानों ने करीब तीन माह पहले ही गेहूं के बीज की बुकिंग करा दी थी। इसके बावजूद बोआई के समय बीज के लिए भटकना पड़ रहा है।किसान सुबह से ही गोदाम पर पहुंचकर लाइन में लग गए, लेकिन सर्वर की समस्या के चलते वितरण की प्रक्रिया बेहद धीमी रही। किसानों का कहना है कि गेहूं की बोआई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है।कृषि गोदाम प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि ब्लॉक के किसानों ने करीब एक हजार क्विंटल गेहूं के बीज की बुकिंग कराई है। बीज की आपूर्ति लगातार हो रही है और वितरण भी किया जा रहा है। गोदाम में पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। आगे भी आपूर्ति जारी रहेगी। सर्वर में तकनीकी दिक्कत के कारण वितरण में अधिक समय लग रहा है।नसीराबाद। विकासखंड छतोह के सहकारी बीज भंडार पर गेहूं के बीज के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले 536 किसानों की सूची बुधवार को चस्पा कर दी गई। अब बीज उपलब्ध होने पर ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर वितरण किया जाएगा। प्रभारी भगवान दीन ने बताया कि क्षेत्र के किसानों ने 936 क्विंटल गेहूं के बीज की ऑनलाइन बुकिंग कराई है। विभाग की ओर से अब तक दो बार में 376 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया था, जिसका वितरण किया जा चुका है। शेष किसानों को बीज की अगली खेप मिलने पर ऑनलाइन बुकिंग के क्रम में प्राथमिकता के आधार पर वितरण किया जाएगा।