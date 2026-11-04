Lucknow News: 60 स्थानों पर लगेंगी पटाखों की 1201 अस्थायी दुकानें

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संवाद न्यूज एजेंसीलखनऊ। दीपावली के लिए पटाखों की बिक्री के लिए शहर में 60 अलग-अलग स्थानों छह से आठ नवंबर तक पटाखों की 1201 अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी। यह जानकारी जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने दी। उन्होंने दुकानदारों और पटाखा निर्माताओं को निर्धारित नियमों का पालन करने की हिदायत दी। जेसीपी ने बताया कि पटाखों का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।जेसीपी ने बताया कि पटाखा निर्माताओं और विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन्हें सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई है। सभी दुकानें निर्धारित स्थानों पर मानकों के अनुरूप लगाई जाएंगी। प्रत्येक दुकानदार को लाइसेंस की एक प्रति दुकान पर चस्पा करनी होगी। सुरक्षा के लिए दुकान पर 200 लीटर पानी का ड्रम, दो लाल बाल्टियां (जिन पर आग लिखा हो), बालू, फावड़ा और पांच किलोग्राम क्षमता का अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य है। केवल हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। दुकानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी साइन बोर्ड लगाना होगा। दुकानों के सामने तीन से छह मीटर चौड़ा खुला रास्ता होना चाहिए, ताकि भीड़ न लगे और अग्निशमन वाहन आसानी से आ-जा सकें। आतिशबाजी की दुकानें केवल टीन शेड में लगाई जाएंगी। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी अनिवार्य होगी।इन इलाके में लगे पटाखों की दुकानजेसीपी एलओ बबलू कुमार ने बताया कि इन इलाकों में छह,सात व आठ नवंबर को पटाखों की अस्थाई दुकान लगेगी।चौक- आरएमएल लॉन- 19 दुकानतालकटोरा- स्थल मधुबन मैरिज लॉन- 25 दुकानतालकटोरा- आलमनगर योगा मैदान- 4 दुकानबाजारखाला - रस्तोगी इण्टर कालेज मैदान- 9 दुकाननाका- डीएवी इंटर कालेज- 40 दुकानदुबग्गा- आम्रपाली योजना- 40 दुकानकाकोरी- बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कालेज- 10 दुकानपारा- शकुंतला डिग्री कालेज- 45 दुकानकैंट- प्रधान का खेत खाली मैदान- 12 दुकानकैंट- एलबीएस ग्राउंड तोपखाना बाजार- 5 दुकानकैंट- मरीमाता मंदिर खाली मैदान- 3 दुकानकैंट- हरिचंद्र इंटर कालेज- 18 दुकानमानकनगर- भट्टान मैदान- 10 दुकानआशियाना- कथावाचक मैदान- 50 दुकानहसनगंज- रामाधीन लॉन बाबू गंज- 14 दुकानहसनगंज- पुराना गोमती मोटर- 14 दुकानहसनगंज- गोमती रिवर पर झूलेलाल पार्क के निकट मैदान- 12 दुकानमदेयगंज- गुलजार शाह बाबा की मजार- 15 दुकानहुसैनगंज- रामलीला का मैदान पुराना किला- 15 दुकानमडियांव- सेक्टर ई सचिवालय कालोनी- 40 दुकानमडियांव- गोल्डन ब्रिज लान भिठौली खुर्द- 10 दुकानजानकीपुरम- मौर्या भट्टा नहर रोड- 30 दुकानमाल- सैदापुर मडवाना खुला मैदान- 6 दुकानमाल- उदादेवी बालिका इंटर कालेज- 10 दुकानमाल- गौरैया चौराहा खुला स्थान- 10 दुकानमाल- नवी पनाह अंधे की पुलिस चौकी रोड- 3 दुकानमलिहाबाद- यूसुफ खान की जमीन हरदोई रोड किनारे खुला स्थान- 30 दुकानमलिहाबाद- कसमंडी कला से नवी पनाह जाने वाली रोड पर- 10 दुकानरहीमाबाद- अटेर ससपन, रहीमाबाद- 13 दुकानरहीमाबाद- हिन्दुस्तान धर्मकांटा के पास आम के बाग- 13 दुकानरहिमाबाद- किसान ट्रेडर्स आम की बाग- 9 दुकानबीकेटी- चंद्रभान गुप्त कृषि महाविद्यालय- 12 दुकानइटौंजा- अनीस का खेत- 8 दुकानइटौंजा- नफीस/लतीफ का खेत- 14 दुकानइटौंजा- लतीफ के खेत से पूर्व बाजार से 50 मीटर दूर इम्तियाज अली का खेत- 10 दुकानमहिगवां- कुर्सी रोड प्रदीप मिश्रा का खेत- 5 दुकानसैरपुर- सैरपुर मैदान- 9 दुकानविकासनगर- मिनी स्टेडियम- 50 दुकानगाजीपुर- राजकीय पालीटेक्निक ग्राउंड- 50 दुकानइंदिरानगर- अमरई गांव के किनारे- 8 दुकानगोमतीनगर- विनीत खण्ड पानी की टंकी- 30 दुकानविभूतिखंड- एलपीएस ग्राउंड- 25 दुकानचिनहट- कठौता झील के किनारे- 35 दुकाननगराम- कारोरा तालाब के किनारे- 9 दुकाननगराम- शंशाक मिश्रा प्लाट- 8 दुकाननगराम- डोबिया नहर- 6 दुकाननिगोहा- रामलीला मैदान निगोहा बाजार- 15 दुकानमोहनलालगंज- काशीश्वर इंटर कालेज मैदान- 30 दुकानमोहनलालगंज- आरा मशीन के पास बिजनौर रोड सिरसेंडी- 40 दुकानमोहनलालगंज- दंगल मैदान खुजोली चौराहा- 16 दुकानगोसाईंगज- भाईलाल उत्तम की बाग- 14 दुकानगोसाईंगज- छोटे भाईया का खेत गंगागंज- 6 दुकानगोसाईंगज- पंकज सिंह चौहान का बाग- 22 दुकानसुशांत गोल्फ सिटी- इंदिरानहर झील के पास खुर्दही बाजार- 40 दुकानसुशांत गोल्फ सिटी- आदर्श जुनियर हाई स्कूल अहमामऊ सुल्तानपुर रोड पर खेल का मैदान- 15 दुकानपीजीआई- रामभरोसे मैयकूलाल- 50 दुकानपीजीआई- कल्ली पश्चिम ओमेक्स रोड- 13 दुकानसरोजनीनगर- सैनिक ग्राउंड सरोजनीनगर- 67 दुकानसरोजनीनगर- रामलीला मैदान सेक्टर एफ- 23 दुकानबंथरा- ढोहरे पीर बाबा मंदिर के पास का मैदान- 27 दुकान