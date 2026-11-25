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VIDEO: जनगणना के लिए विशेष आवरण एवं विशेष विरूपण का हुआ विमोचन
हमारी जनगणना हमारा विकास
"जनगणना-2027, उत्तर प्रदेश" के उपलक्ष्य में लखनऊ जी.पी.ओ में विशेष आवरण एवं विशेष विरूपण का विमोचन करते अजय सिंह चौहान चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल, शीतल वर्मा निर्देशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी उत्तर प्रदेश, बी एल सोनल पोस्ट मास्टर जनरल मुख्यालय परिक्षेत्र लखनऊ, एस एस शर्मा सयुंक्त निर्देशक जनगणना व ए के राय सयुंक्त निर्देशक जनगणना
बड़ी बात है देश की जनगणना के लिए विशेष आवरण एवं विशेष विरूपण का विमोचन हुआ है। लखनऊ जीपीओ में विशेष आवरण एवं विशेष विरूपण का विमोचन कार्यक्रम में बोलतीं शीतल वर्मा निर्देशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी उत्तर प्रदेश।
वहीं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल अजय सिंह चौहान का कहना है कि सभी पोस्ट ऑफिस में प्रचार किया जाएगा जिससे आम जनमानस तक इसकी जानकारी हो सके।
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