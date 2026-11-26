संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की संयुक्त रैली होगी। रैली सुबह 11 बजे से शहीद पथ स्थित माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित की जा रही है। दोनों नेताओं की इस संयुक्त रैली को लेकर समर्थकों में उत्साह है। रैली का आयोजन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है। वहीं, दोपहर एक बजे ओवैसी और चंद्रशेखर रैली को संबोधित करेंगे।

10:53 AM, 26-Nov-2026

विधानसभा चुनाव सभी 403 सीटों पर लड़ने का एलान किया था

दोनों दलों ने 2027 का विधानसभा चुनाव सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है। इस गठबंधन की नजर प्रदेश के लगभग 21 फीसदी दलित और 19 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं पर है, जिनकी संयुक्त आबादी प्रदेश की कुल आबादी का करीब 40 फीसदी है।



ऐसे में, यह गठबंधन समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती पेश कर सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है।



इस गठबंधन की चुनौती केवल सपा-कांग्रेस के सामने एक नया विकल्प प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक एजेंडे पर एकजुट करना भी है। चंद्रशेखर का दलित राजनीति में आधार और ओवैसी की मुस्लिम राजनीति में सक्रियता इस प्रयास का प्रमुख स्तंभ है।



लखनऊ की इस रैली में सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि यह नया मोर्चा विपक्षी एकजुटता की राजनीति को आगे बढ़ाता है या फिर एक अलग राजनीतिक ध्रुव तैयार करने की दिशा में बढ़ता है।