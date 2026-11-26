संविधान दिवस: सीएम योगी बोले- हमारा संविधान 145 करोड़ भारतीयों का मार्गदर्शक और गौरव, जिस पर मुझे गर्व है
संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और लोगों ने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता जताई।
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संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने लोकभवन में कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में अधिकारियों और अन्य उपस्थित लोगों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर उसके मूल आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
#WATCH लखनऊ: संविधान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में संविधान की प्रस्तावना के पाठ में हिस्सा लिया और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। https://t.co/x1ozZEQc37— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2026विज्ञापन
संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को संविधान के मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाता है।
लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संविधान की प्रस्तावना के जरिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के संकल्प को दोहराया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर परिसर में हुए सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा संविधान हम सभी का गौरव है और 145 करोड़ भारतवासियों का मार्गदर्शक है। संविधान हमें अधिकारों का स्मरण कराने के साथ कर्तव्यों का बोध कराता है और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है।
संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान सभा के गठन के समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ था। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस विचार को ध्यान में रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतवासी स्वयं तय करेंगे। इसी भावना के अनुरूप भारतीय संविधान का निर्माण किया गया।
योगी ने कहा कि आज हमें गौरव की अनुभूति होती है कि दुनिया में भारत का संविधान ऐसा संविधान है, जिसने पहले दिन से ही बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क भारतीय को मताधिकार दिया। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान केवल अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है।