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Video: संविधान दिवस पर जुबली इंटर कॉलेज में गूंजा ‘एक स्वर-एक संविधान’ का संदेश

Akash Dwivedi

Updated Thu, 26 Nov 2026 11:34 AM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 11:34 AM IST







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जुबली इंटर कॉलेज में संवाद संविधान अभियान के तहत आयोजित जनपद स्तरीय विद्यालयी कार्यक्रम में बोलते जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुटकारा मिला। इस दौरान न्यायमूर्तियों ने विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया। ... और पढ़ें

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