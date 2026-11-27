{"_id":"6b096f1d3e99fac4970029e7","slug":"video-video-ganana-sasathana-ma-naha-mal-raha-shakakara-vapasa-lta-raha-lga-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गन्ना संस्थान मे नहीं मिल रही शक्कर, वापस लौट रहे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एक तरफ जहां गन्ना संस्थान में बने चीनी विक्रय केंद्र पर चीनी की बोरियां तो मौजूद हैं पर चीनी लेने आने वाले लोग वापस लौट रहे हैं। वहां, मौजूद कर्मचारी भी बोलने से बच रहे हैं। गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि चीनी विक्रय केंद्र से जनता को सस्ती दर पर चीनी उपलब्ध कराई जाएगी।

... और पढ़ें