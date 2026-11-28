थ्री इडियट मूवी में हॉस्टल में दिखाई जाने वाली रैगिंग जैसा खेल लखनऊ में केजीएमयू के हॉस्टल में चल रहा था। जूनियर्स को रात में एक कमरे में बुलाकर उनकी रैगिंग ली जाती थी। जूनियर से गाली-गलौज कराई जाती और कपड़े उतारकर इनरवियर में नाचने के लिए मजबूर किया जाता था। इतना ही नहीं, एक-दूसरे को अभद्र भाषा के आदेश दिए जाते थे। कई दफा ऑनलाइन भी सीनियर्स यह काम करवाते थे।

केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया जांच में सामने आया कि फोन और वीडियो कॉल के जरिये जूनियर छात्रों को एक कमरे में एकत्र होने के लिए कहा जाता था। इसके बाद सीनियर छात्र उनसे अभद्र भाषा में बात करते, एक-दूसरे को गाली देने और कपड़े उतारकर नाचने का आदेश देते। इस पर उन्हें नाचना पड़ता था। उन्हें मानसिक रूप से तंग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सामने आए दो वीडियो में इन हरकतों के सबूत मिले हैं। सामने आया कि 2025 बैच के दो जूनियर छात्र रैगिंग में सीनियर छात्रों की मदद कर रहे थे। एंटी रैगिंग कमेटी ने दोषी पाए गए सभी 38 छात्रों को तीन महीने के लिए क्लास और हॉस्टल से निलंबित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा हर छात्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक साल तक सरकारी स्कॉलरशिप के लिए भी इन छात्रों के नाम की सिफारिश नहीं की जाएगी।