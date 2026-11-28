सपा-कांग्रेस के बाद अब एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा में भी सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अब सहयोगी दलों अपना दल (एस), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और निषाद पार्टी की दावेदारी की गुत्थी सुलझाने के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक करके फैसला करने की तैयारी में है।

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अगले महीने यह बैठक दिल्ली में होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन और गृहमंत्री अमित शाह सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर सीटों के बंटवारे पर फैसला ले सकते हैं। इस बार कुछ दलों के सीटों का कोटा बढ़ने के संकेत है।सूत्रों के मुताबिक पहले चक्र में एनडीए के प्रमुख घटक अपना दल (एस), सुभासपा और निषाद पार्टी ने अपनी-अपनी सूची भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व को सौंप दी, लेकिन अपना दल (एस) ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। जबकि सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इस बार अपने-अपने कोटे की सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर लामबंदी में जुटे हैं। दोनों नेताओं से तीन-तीन दर्जन सीटों पर दावेदारी कर रखी है। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दोनों नेताओं को अपनी सीटों के अलावा उन सीटों के बारे में भी जानकारी मांगी है, जहां पर भाजपा को जीताने में उनके दल के कोर वैंक निर्णायक भूमिका में हैं।सुभासपा अध्यक्ष ने जहां पूर्वांचल में पार्टी के प्रभाव और पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ के आधार पर अधिक सीटों की दावेदारी कर रखा है। वहीं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद निषाद समाज के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी की मजबूत उपस्थिति और सामाजिक समीकरणों के आधार पर सीटें मांगी है। अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी बहुल क्षेत्रों में पार्टी के प्रभाव और पिछले चुनावी प्रदर्शन को आधार बनाकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की पैरवी कर रही हैं।