उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि झूठा प्रचार, लोगों को डराकर, धमकाकर वोट छीनने का काम किया, लेकिन लोगों को जब उनकी जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी ने पीठ दिखाने का काम किया। सवाल पूछा कि एक के बाद एक यहां पर घटनाएं घटीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कितनी बार यहां आए? राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को कभी भारत की संसद में उठाने का काम नहीं किया। अपने मुद्दे तो भूल जाएं, वह दूसरों को भी संसद में मुद्दा उठाने का मौका नहीं देते। सदन नहीं चलने देते हैं।

मैं राहुल गांधी से पूछूंगा कि क्या आरक्षण समाप्त हुआ? चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि आज मैं उनसे पूछूंगा कि प्रभु ढाई साल हो गए। इसी मंच से आकर बोलते थे ना, कि संविधान की हत्या हो जाएगी। आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा। आज कहां संविधान की हत्या हुई, कहां आरक्षण समाप्त हुआ। सिर्फ यह लोग झूठ बोलकर वोट हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज रायबरेली में आकर यहां उन्हें आइना दिखाने का काम किया है।



उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रण पत्र और उनकी पीडीए की राजनीति पर सवाल उठाए। कहा कि उन्होंने अपने प्रण के जरिए स्वीकार किया है कि पिछले सपा शासनकाल में गुंडाराज, भ्रष्टाचार और अत्याचार को काफी बढ़ावा मिला। सपा के प्रण पत्र में गुंडई बर्दाश्त न करने का वादा करना उसके पुराने शासनकाल की पोल खोलता है। अकेले भी चुनाव मैदान में उतर सकती है लोजपा आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन पर चिराग ने कहा कि इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है। जरूरत पड़ने पर अकेले भी चुनाव मैदान में उतर सकती है।



लोजपा को भाजपा की बी-टीम कहे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केवल बहुजनों, भीम और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की टीम है। जनता के बीच सीधे पहुंचने के लिए प्रदेशभर में चौखट-चौखट चिराग अभियान चलाने का भी एलान किया गया है। मंच के जरिये चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधने के साथ ही समाज के लोगों को एकजुटता का संदेश दिया।