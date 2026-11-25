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चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को विमान में बम विस्फोट और आग लगने की स्थिति में फुल स्केल एयरोड्रोम इमरजेंसी एक्सरसाइज की गई। इस दौरान एयरपोर्ट पर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल में विमान में बम विस्फोट के बाद आग लगने की आपात स्थिति बनाई गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, सुरक्षा कर्मी और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं। आग के बीच जवानों ने मोर्चा संभाला और विमान में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया।अभ्यास के दौरान घायलों को प्राथमिक उपचार देने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। एयरपोर्ट की आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़ी सभी एजेंसियों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। करीब दो घंटे तक चले इस अभ्यास में आपात स्थिति में एजेंसियों की तेजी, आपसी तालमेल और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। मॉक ड्रिल के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने पहले से NOTAM जारी किया था।

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