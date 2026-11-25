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VIDEO: राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट में बनारस टीम हॉस्टल और लखनऊ हॉस्टल के बीच मुकाबला

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 25 Nov 2026 03:28 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 03:28 PM IST







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लखनऊ के गोमती नगर विजयंत खंड स्थित मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट पांचवा श्री हनुमान कप में खेलते बनारस टीम हॉस्टल (सफेद जर्सी ) लखनऊ हॉस्टल (लाल जर्सी) के खिलाड़ी। ... और पढ़ें

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