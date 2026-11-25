अयोध्या: शाम को निमंत्रण से आकर सोने गया था युवक; सुबह कमरे में पंखे से लटका मिला शव
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 25 Nov 2026 03:22 PM IST
सार
अयोध्या में मंगलवार रात निमंत्रण से लौटकर कमरे में सोने गए 22 वर्षीय युवक का शव पंखे से लटका मिला। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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विस्तार
अयोध्या में बुधवार को 22 वर्षीय युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। घरवालों ने देखा तो बिलख उठे। वह शाम को निमंत्रण से आकर सोने गया था। सुबह उसकी लाश मिली। खबर फैली तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली।
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घटना तारुन थाना क्षेत्र के केशरुआ बुजुर्ग कोटवा गांव की है। गांव निवासी आलोक (22) का शव फंदे से लटकता मिला। बताया गया कि आलोक मंगलवार को एक निमंत्रण में शामिल होने गया था। देर रात घर लौटने के बाद वह छत पर बने कमरे में सोने चला गया। सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने जाकर देखा।
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कमरे के बाहर से आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे परिजनों ने आलोक का शव पंखे के हुक से रस्सी के सहारे लटका देखा।
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थाना प्रभारी लालचंद सरोज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।