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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह कर रहे बैठक की अध्यक्षता। राजभवन कॉलोनी स्थित डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर हो रही सामाजिक संपर्क बैठक। धारकर, सोनकर, धानुक और स्वर्ण समाज समेत प्रदेश भर से आए अलग-अलग समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भाजपा के पूर्व सांसद विनोद सोनकर समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा सभी समाजों के नेतृत्वकर्ताओं को लेकर बीजेपी ने बुलाई बड़ी बैठक।

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