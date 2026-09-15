VIDEO: गणेश उत्सव में शामिल हुए लोग, भजन और हनुमान चालीसा का हुआ पाठ

{"_id":"6aa918069c0a807347064ee0","slug":"video-in-mahendragarh-labour-welfare-board-chairman-rohtash-jangra-held-a-meeting-with-community-members-from-20-villages-in-kanina-and-invited-the-jangid-community-to-attend-the-lord-vishwakarma-jayanti-celebrations-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"महेंद्रगढ़: श्रम कल्याण बोर्ड चेयरमैन रोहताश जांगड़ा ने कनीना में 20 गांवों के समाज के लोगों के साथ की बैठक, भगवान विश्वकर्मा जयंती समारोह में पहुंचने का जांगिड़ समाज को दिया निमंत्रण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}