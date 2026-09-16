अयोध्या: राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ चयन पर मचा घमासान, सवालों पर आया पलटवार; दिया था 11 अगस्त को इंटरव्यू

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ चयन को लेकर उठे सवालों के बीच ट्रस्ट ने चयन प्रक्रिया की परतें खोल दी हैं। ट्रस्ट ने साफ किया है कि सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बिना प्रक्रिया के सीईओ नहीं बने, बल्कि 5,585 आवेदनों की छंटनी के बाद अंतिम 16 उम्मीदवारों में जगह बनाकर इंटरव्यू तक पहुंचे थे।

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ट्रस्ट के महासचिव स्वामी गोविंद देव गिरि के अनुसार, छह जुलाई को गठित खोज समिति को सीईओ पद के लिए 5,585 आवेदन मिले। पहले एआई आधारित स्क्रीनिंग हुई और फिर विशेषज्ञों ने मैनुअल मूल्यांकन किया। इस प्रक्रिया के बाद 16 उम्मीदवारों को अंतिम चरण के लिए चुना गया। 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में सभी 16 अभ्यर्थियों के आमने-सामने इंटरव्यू हुए। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि जितेंद्र मिश्र भी इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। उनका 11 अगस्त की पहली पाली में साक्षात्कार हुआ था।