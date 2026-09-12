VIDEO: गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ, युवाओं के साथ वरिष्ठ पाठकों का लगा जमावड़ा

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लखनऊ के गोमती पुस्तक महोत्सव की शुरुआत के साथ ही किताब प्रेमियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पुस्तक मेले के पहले दिन युवाओं से लेकर वरिष्ठ पाठकों ने किताबें खरीदी और अपना अनुभव भी साझा किया। युवाओं ने कहा कि एक जगह इतनी सारी किताबें मिलने अलग अलग तरह की किताबें जल्दी और आसानी से मिल जाती हैं।

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