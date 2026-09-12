यूपी: ब्रिक्स व सहयोगी देशों से बढ़े प्रदेश के रिश्ते, 47,484 करोड़ का निर्यात; इन क्षेत्रों में बढ़ी भागीदारी

उत्तर प्रदेश और ब्रिक्स व उसके सहयोगी देशों के व्यापारिक संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों को 47,484 करोड़ का निर्यात किया गया है। यह प्रदेश के लगभग दो लाख करोड़ के कुल निर्यात का 23.7 प्रतिशत है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों को 34,811 करोड़ तथा सहयोगी और पार्टनर देशों को 12,673 करोड़ का निर्यात शामिल है।

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भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग, व्यापार और आर्थिक साझेदारी को नई दिशा दे रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए ब्रिक्स देशों के बाजार विशेष महत्व रखते हैं। प्रदेश पहले से ही खाद्य उत्पादों, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मशीनरी, परिधान, आभूषण, चमड़ा और अन्य औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात कर रहा है।ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाखस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम सहयोगी या पार्टनर देशों के रूप में शामिल हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। प्रदेश ने यूएई को 15,133 करोड़ का निर्यात किया, जो ब्रिक्स सदस्य देशों को होने वाले कुल निर्यात का 43.5 प्रतिशत है। इसके बाद सऊदी अरब को 4,938 करोड़, मिस्र को 3,848 करोड़, इंडोनेशिया को 2,670 करोड़, चीन को 2,497 करोड़, ब्राजील को 2,209 करोड़, दक्षिण अफ्रीका को 1,690 करोड़, रूस को 1,584 करोड़, ईरान को 131 करोड़ और इथियोपिया को 110 करोड़ का निर्यात किया गया।मलेशिया को 3,740 करोड़ का निर्यात किया गया। उज्बेकिस्तान को 1,339 करोड़, थाईलैंड को 733 करोड़, नाइजीरिया को 730 करोड़, युगांडा को 114 करोड़, कजाखस्तान को 49 करोड़, बोलीविया को 10 करोड़ और बेलारूस को 8 करोड़ का निर्यात किया गया।निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण 3,894 करोड़, परिधान एवं वस्त्र सहायक सामग्री 2,527 करोड़, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण 2,494 करोड़ एवं कीमती एवं अर्द्धकीमती पत्थर, धातु एवं आभूषण 2,378 करोड़ का निर्यात शामिल हैं। इसके अलावा सहयोगी देशों को इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण 928 करोड़, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण 539 करोड़, एल्युमिनियम एवं उससे संबंधित उत्पाद 302 करोड़ और चमड़ा एवं चमड़े से बने उत्पाद 280 करोड़ का निर्यात किया गया।