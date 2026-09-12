गोंडा: उधार दिए 1,500 रुपये वापस मांगने पर डंडे से हमला करके किसान की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

यूपी के गोंडा में उधार दिए 1,500 रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने किसान के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया है।

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घटना कोतवाली देहात क्षेत्र विशुनपुर बैरिया चौराहे की है। यहां के निवासी रमेश (57) ने गन्ने के बीज के लिए पकड़ी कैशवार निवासी रामअनुज पांडेय उर्फ मुंजे को रुपये दिए थे। शुक्रवार सुबह चौराहे पर 1500 रुपये मांगने को लेकर विवाद हुआ। इस पर आरोपी रामअनुज पांडेय ने डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया।घरवालों ने रमेश को अस्पताल पहुंचाया। वहां उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी रामअनुज को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया है।