लखनऊ: मिडलैंड अस्पताल के सामने धंसी सड़क, अचानक बने गड्ढे से बढ़ा हादसे का खतरा

राजधानी लखनऊ में महानगर स्थित मिडलैंड अस्पताल के सामने शनिवार को सड़क धंस गई है। हालांकि इस दौरान कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। लेकिन, सड़क धंसने की घटना से क्षेत्र में ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई। वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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घटना मिडलैंड अस्पताल के ठीक सामने हुई है। इससे अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। सड़क पर अचानक हुए इस गड्ढे के कारण वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है। विज्ञापन



हालांकि, एक पुलिसकर्मी ने गड्ढे से बचाव के प्रयास किए। लेकिन, रात के समय दृश्यता कम होने पर गड्ढे से हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल सड़क की मरम्मत की मांग उठाई है। घटना मिडलैंड अस्पताल के ठीक सामने हुई है। इससे अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों, उनके तीमारदारों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। सड़क पर अचानक हुए इस गड्ढे के कारण वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है।हालांकि, एक पुलिसकर्मी ने गड्ढे से बचाव के प्रयास किए। लेकिन, रात के समय दृश्यता कम होने पर गड्ढे से हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल सड़क की मरम्मत की मांग उठाई है।

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