लखनऊ: फर्जी दस्तावेज बना बिजनेस पार्टनर को निकाला, हड़पे 37.66 लाख, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

लखनऊ के पीजीआई स्थित वृंदावन सेक्टर-11 निवासी हरिकिशन अवतरमानी ने पार्टनर चंदौली स्थित मुगलसराय निवासी सागर मिश्र पर फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर के जरिये उन्हें कंपनी से निकालने का आरोप लगाया है। साथ ही कंपनी के 37.66 लाख रुपये हड़पने का भी आरोप है। कोर्ट के आदेश पर बाजारखाला पुलिस ने 10 सितंबर को एफआईआर दर्ज की।

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हरिकिशन के मुताबिक, वर्ष 2024 में वह और सागर ऐशबाग स्थित केस कल्प्ट प्रा.लि. के निदेशक थे। एक जुलाई 2025 को वह निजी काम से वाराणसी गए थे। आरोप है कि उनकी गैरमौजूदगी में सागर ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके हस्ताक्षर किए और उन्हें कंपनी से हटा दिया। इसके बाद खुद को कंपनी का मालिक घोषित कर दिया।आरोप है कि सागर ने उनकी दूसरी कंपनी चीजलेड आर्ट के साथ पहली कंपनी के खातों से भी 37.66 लाख रुपये निकाल लिए। शिकायत पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि पीड़ित और आरोपी को जल्द ही बयान के लिए बुलाया जाएगा। विवेचना में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।