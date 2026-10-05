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Video: गुलाला घाट पर बाढ़ का पानी, सड़क किनारे हो रहा अंतिम संस्कार
गोमती नदी के किनारे स्थित गुलाला घाट पर बाढ़ का पानी पहुंचने से अंतिम संस्कार प्रभावित हो गए हैं। घाट परिसर में पानी भर जाने और रास्ते में जलभराव अधिक होने के कारण लोगों को अंतिम संस्कार के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
घाट पर जगह उपलब्ध नहीं होने के चलते कुछ लोग सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। सड़क के आसपास जलभराव के बीच चिताएं सजाई जा रही हैं। इससे अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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