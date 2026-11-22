{"_id":"6b028d13c6808978600cf588","slug":"video-34th-series-of-kathakram-organised-in-nishatganj-lucknow-senior-storyteller-santosh-dixit-honoured-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ के निशातगंज में कथा क्रम की 34वीं शृंखला का आयोजन, वरिष्ठ कथाकार संतोष दीक्षित सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ के निशातगंज में कथा क्रम की 34वीं शृंखला का आयोजन, वरिष्ठ कथाकार संतोष दीक्षित सम्मानित

Bhupendra Singh

Updated Sun, 22 Nov 2026 12:04 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 12:04 PM IST







Link Copied



लखनऊ में निशातगंज के कैफी आजमी सभागार में कथा क्रम की 34वीं शृंखला का आयोजन, वरिष्ठ कथाकार संतोष दीक्षित सम्मानित

विज्ञापन