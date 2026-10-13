Video: एलडीए कार्यालय का घेराव करने पहुंचे किसान, पुलिस ने रोका

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लखनऊ के गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता अशोक यादव के नेतृत्व में घेराव करने पहुंचे। यहां सुनवाई नहीं होने पर प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को दोबारा एलडीए कार्यालय के पास लेकर पहुंची, जहां उनकी संबंधित अधिकारियों से वार्ता कराई गई। वार्ता के बाद किसान संगठन की मांगें स्वीकार किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में बैठाकर गोमती नगर वापस भेज दिया गया।

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