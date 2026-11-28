{"_id":"6b0ac50ae6383effbf09907a","slug":"video-video-100-sal-sa-jayatha-ka-pakaka-pal-bhara-vahana-ka-aavagamana-fara-shanpr-jamamathara-capa-btha-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: 100 साल से ज्यादा का पक्का पुल, भारी वाहनों का आवागमन फिर शुरू, जिम्मेदार चुप बैठे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: 100 साल से ज्यादा का पक्का पुल, भारी वाहनों का आवागमन फिर शुरू, जिम्मेदार चुप बैठे
लखनऊ के पुराने लाल पुल (जिसे पक्का पुल या हार्डिंग ब्रिज भी कहा जाता है) को 100 साल से अधिक पुराना होने, संरचनात्मक रूप से कमजोर पड़ने और भार वाहन क्षमता घट जाने के कारण भारी वाहनों के लिए बंद किया गया था।
पर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते एक बार फिर पुल से बड़े व भारी वाहन गुजरते नजर आये जो पत्थर वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए थे वह भी हटे दिखे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।