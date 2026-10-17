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Video: एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, अधिवक्ताओं ने निकाला मार्च
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर मानवतावादी अधिवक्ता महासभा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय से परिवर्तन चौक तक मार्च निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।
प्रदर्शन के दौरान सदस्यों ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनकी अन्य मांगों को लेकर कानून लागू करने की मांग की। मार्च के जरिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया।
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