Video: नरही के प्राथमिक विद्यालय में विशेष कैंप, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पहुंचे लोग

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नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष कैंप लगाया गया है। यहां ऐसे लोग पहुंच रहे हैं, जिनका किसी कारणवश वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं हो पाया है। कैंप में पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह विशेष कैंप शाम पांच बजे तक चलेगा।

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