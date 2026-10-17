Video: महिंगवां में नहर पटरी का अवैध खनन, धान की फसल पर मंडराया डूबने का खतरा

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महिंगवां थाना क्षेत्र में पहाड़पुर नहर से मझिगवां गांव जाने वाले खड़ंजा मार्ग के पास नहर पटरी के अवैध खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि नहर पटरी की खुदाई किए जाने से आसपास के खेतों में खड़ी धान की फसल पर खतरा मंडराने लगा है। नहर में पानी उफनाने की स्थिति में कट चुकी और पककर तैयार धान की फसल डूब सकती है। इस मामले में नहर सिंचाई विभाग के सींचपाल और भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह परमार ने शनिवार को बख्शी का तालाब तहसील में आयोजित समाधान दिवस के दौरान शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मामले में जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नहर उफनाने पर खेतों में भर सकता है पानी शिकायत के अनुसार, नहर पटरी के पास अवैध खनन से उसकी स्थिति प्रभावित हुई है। आसपास के किसानों को आशंका है कि नहर में पानी का स्तर बढ़ने पर खेतों में पानी भर सकता है, जिससे धान की फसल को नुकसान होगा। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से नहर पटरी की स्थिति की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि किसानों की फसल को संभावित नुकसान से बचाया जा सके।

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