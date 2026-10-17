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Video: खुनखुन जी पीजी कॉलेज का वार्षिक उत्सव शुरू, मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित
चौक स्थित खुनखुन जी पीजी कॉलेज के वार्षिक उत्सव का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी सैनी भी मौजूद रहे।
वार्षिक उत्सव के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों की मौजूदगी रही।
वहीं, चौक स्थित खुनखुन जी पीजी कॉलेज ग्राउंड में कोलकाता स्वर्णकार कल्याणार्थ समिति की ओर से आयोजित चौक सार्वजनिक श्रीश्री दुर्गा पूजा में भी पूजा-अर्चना की जा रही है।
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