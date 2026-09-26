{"_id":"6ab79eed8ea1a8eec405715c","slug":"video-video-brasha-sa-paca-makana-ka-thavara-gara-lga-na-thasara-ka-ghara-ma-l-sharanae-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बारिश से पांच मकानों की दीवारें गिरीं, लोगों ने दूसरों के घरों में ली शरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पकरा बाजार गांव में चार मकानों की दीवारें ढह गईं। दीवारें गिरने से गांव में अफरातफरी मच गई। हालांकि, हादसे में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। प्रभावित परिवारों ने दूसरे लोगों के घरों में शरण ली है। पकरा बाजार गांव निवासी सोनू, गोरख जोशी , कुलदीप जोशी और हरिश्चंद्र जोशी ने बताया कि भारी बारिश की वजह से उनके मकानों की कच्ची दीवारें अचानक भरभराकर गिर गईं। वहीं,अकबरपुर निवासी महेंद्र साहू ने बताया कि उनके मकान की भी दीवार ढह गई। ग्रामीणों के मुताबिक लगातार बारिश से कच्चे और कमजोर मकानों को नुकसान पहुंचा है।

... और पढ़ें