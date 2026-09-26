लखनऊ में बारिश ने मरीजों के लिए भी पैदा कीं मुश्किलें

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लखनऊ में बारिश ने मरीजों के लिए भी मुश्किलें पैदा कीं। मेडिकल कॉलेज के ओपीडी के बाहर एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ व्हीलचेयर पर छाता लगाए बैठी अपनी बारी का इंतजार करती रही। वह फेफड़े की बीमारी का इलाज कराने सुल्तानपुर से पहुंची थी। हालांकि सीटी स्कैन हो जाने के बाद उसके पति रिपोर्ट लेकर ओपीडी पहुंचे तब तक ओपीडी बंद हो चुकी थी।

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