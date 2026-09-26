{"_id":"6ab79ef02f77544cec06cc35","slug":"video-lkhanauu-ka-mal-kashhatara-ma-brasha-sa-thhana-ka-fasal-ka-nakasana-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ के माल क्षेत्र में बारिश से धान की फसल को नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ के माल क्षेत्र में भारी बारिश से शनिवार को किसानों की अधपकी धान की फसल गिर गई। थरी निवासी राजेंद्र दीक्षित ने बताया लगभग डेढ़ बीघा धान की फसल गिर गयी। काफी खर्च कर फसल तैयार की गयी। पकने के समय फसल गिर गई। इससे भारी नुकसान हो गया। छोटक्के के खेत में काट कर रखी गयी फसल भी पानी में भीग कर खराब हो गयी। वहीं जिन खेतों में अभी धान की फसल में बालियां नहीं निकली हैं,उन्हें बारिश से लाभ हुआ है।

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