{"_id":"6ab6529db5cdc99d930511e2","slug":"video-video-brasha-ka-bca-jhalll-ghata-para-ganaepata-bpapa-ka-vasarajana-chhata-ka-naca-umaugdha-sharathathha-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बारिश के बीच झूलेलाल घाट पर गणपति बप्पा का विसर्जन, छाते के नीचे उमड़ी श्रद्धा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झूलेलाल घाट पर गणेश उत्सव के अंतिम दिन गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लगातार हो रही बारिश के बीच लोग छाते के नीचे गणपति की प्रतिमाओं को लेकर घाट पहुंचे और विधि-विधान के साथ विसर्जन किया। बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं रोक सकी। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। घाट पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं।

... और पढ़ें