यूपी: राजधानी में रात से लगातार बारिश जारी, जगह-जगह जलभराव; अचानक से हुआ ठंडक का अहसास; देखें तस्वीरें

लखनऊ में गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे से शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 10.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में सामान्य बारिश का औसत 4.6 मिलीमीटर है। वहीं, 1 जून से 25 सितंबर तक मानसून सीजन में लखनऊ में कुल 676.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य औसत 670.9 मिलीमीटर है। यानी अब तक करीब एक फीसदी अधिक बारिश हुई है।