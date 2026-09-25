Video: प्रवीण की हत्या में पड़ोसी दो महिलाएं समेत कुल चार लोग गिरफ्तार

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तेलीबाग, सभा खेड़ा गांव में बृहस्पतिवार को शाम 7 बजे, प्रवीण कुमार व शुभम में आपसी गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में प्रवीण ने शुभम की पिटाई कर दी, यह बात घर पहुंच कर शुभम ने अपने घर में बताइ। बेटे की पिटाई की बात सुनकर उसके पिता हनुमान प्रसाद उसकी मां सावित्री बड़ा भाई रवि वह शुभम की पत्नी मनीषा लाठी डंडा लेकर बाहर निकल पड़े और घर के बाहर खड़े प्रवीण कुमार पर हमला कर दिया। लाठी डंडों की पिटाई से प्रवीण वहीं पर गिर गया। इसके बाद में ट्रामा सेंटर में उसकी मौत हो गई। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी हनुमान उनकी पत्नी सावित्री बेटा रवि व शुभम की पत्नी मनीषा को गिरफ्तार का जेल भेज दिया।

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