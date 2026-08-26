Video: बारिश के बीच जुलूसों में उमड़ा अकीदतमंदों का हुजूम, झांकियों ने मोहा मन

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लखनऊ में बारिश के बीच ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों में अकीदतमंदों का उत्साह देखते ही बना। रंग-बिरंगी झांकियों और धार्मिक संदेशों से सजे जुलूसों ने शहर की फिजा को जश्न में बदल दिया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का जुलूस-ए-मदहे सहाबा अमीनाबाद पार्क से पुराने शहर के रास्तों से ऐशबाग ईदगाह पहुंचा। वहीं, विभिन्न इलाकों से अंजुमनें दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना शाह पहुंचीं। यहां से ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन का मुख्य जुलूस ज्योतिबा फुले पार्क पहुंचा, जहां दोपहर 2 बजे जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम हुआ। बारिश के बावजूद जुलूस में शामिल लोगों का जोश कम नहीं हुआ। झांकियों के साथ चलते अकीदतमंदों और नारों से माहौल में उत्साह बना रहा।

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