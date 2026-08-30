Lucknow News: दिल्ली के लिए दो स्पेशल ट्रेनें आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:01 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:01 AM IST
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लखनऊ। दिल्ली के यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन रविवार को दो आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाएगा। इनमें 04213 अयोध्या कैंट–आनंदविहार टर्मिनल एक्सप्रेस और 04217 वाराणसी–नई दिल्ली स्पेशल शामिल हैं।
सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन 04213 अयोध्या कैंट–आनंदविहार टर्मिनल अयोध्या कैंट से शाम 6:20 बजे चलकर बाराबंकी से होते हुए लखनऊ रात 8:45 बजे पहुंचेगी। इसके बाद बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद के रास्ते आनंदविहार टर्मिनल सुबह छह बजे पहुंचेगी। ट्रेन में 19 कोच होंगे, जिनमें चार सामान्य, 13 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (इकॉनमी) की बोगियां होंगी।
ट्रेन 04217 वाराणसी–नई दिल्ली वाराणसी से दोपहर 3:40 बजे चलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए लखनऊ रात 9:05 बजे पहुंचेगी। यहां से चलकर बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद के रास्ते होकर नई दिल्ली सुबह 6:45 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में 20 कोच होंगे, जिनमें चार सामान्य, 14 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (इकॉनमी) कोच रहेंगे।
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सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन 04213 अयोध्या कैंट–आनंदविहार टर्मिनल अयोध्या कैंट से शाम 6:20 बजे चलकर बाराबंकी से होते हुए लखनऊ रात 8:45 बजे पहुंचेगी। इसके बाद बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद के रास्ते आनंदविहार टर्मिनल सुबह छह बजे पहुंचेगी। ट्रेन में 19 कोच होंगे, जिनमें चार सामान्य, 13 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (इकॉनमी) की बोगियां होंगी।
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ट्रेन 04217 वाराणसी–नई दिल्ली वाराणसी से दोपहर 3:40 बजे चलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए लखनऊ रात 9:05 बजे पहुंचेगी। यहां से चलकर बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद के रास्ते होकर नई दिल्ली सुबह 6:45 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में 20 कोच होंगे, जिनमें चार सामान्य, 14 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (इकॉनमी) कोच रहेंगे।
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