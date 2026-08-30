Lucknow News: आज कई इलाकों में परेशान करेगी बिजली

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लखनऊ। मरम्मत के काम के कारण रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। चारबाग में गुरु नानक मार्केट, रोजगार कार्यालय, पानदरीबा सहित आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक परेशानी उठानी पड़ेगी।