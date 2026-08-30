Lucknow News: संक्रमित के संपर्क में आने वालों की रिपोर्ट अटकी

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बीते बुधवार को इंदिरानगर निवासी स्वाइन फ्लू की मरीज ने दम तोड़ दिया था। उसके इलाज में लगे डॉक्टरों और कर्मचारियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अस्पताल प्रशासन को शनिवार तक इसकी रिपोर्ट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह नहीं मिली। महिला के परिवारीजनों ने संक्रमण की जानकारी अस्पताल में नहीं दी थी। बाद में इसका पता लगने पर अस्पताल प्रशासन ने महिला के संपर्क में आए डॉक्टर-कर्मचारियों और अन्य संबंधितों की जांच कराई। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। परिवार के कुछ सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दवाएं भी दी हैं।

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लखनऊ। बलरामपुर अस्पताल में स्वाइन फ्लू से संक्रमित महिला की मौत के बाद उसके संपर्क में आए 17 डॉक्टर-कर्मचारी और मरीज आइसोलेट हैं। इनकी जांच रिपोर्ट शनिवार तक नहीं आई। इससे अस्पताल प्रशासन भी चिंतित हैं।