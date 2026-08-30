Lucknow News: शहर के कई इलाकों में आज बदला रहेगा यातायात

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- बेहटा किसान पथ अंडरपास (सीतापुर रोड) से भारी वाहन भिठौली तिराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये किसान पथ के रास्ते जा सकेंगे।

- भिठौली तिराहा, आईआईएम चौराहा व यादव चौराहा से छंदोईया सीतापुर बाईपास की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा। यह मड़ियाव, किसान पथ होकर जाएगा।

- आईआईएम चौराहे से होकर यादव चौराहा से छंदोईया सीतापुर बाईपास की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।

- यादव चौराहे से छंदोईया सीतापुर बाईपास की तरफ यातायात नहीं जाएगा।

- कुड़ियाघाट तिराहे से घैलापुल तिराहे की तरफ यातायात नहीं जा सकेगा।

- गुलालाघाट तिराहे से घैला पुल तिराहे की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे।

- मेंहदीघाट तिराहे से घैलापुल तिराहा की तरफ यातायात नहीं जाएगा।

- छंदोईया तिराहा से रानी अवंती बाई लोधी चौराहा (कूड़ाघर चौराहा) की ओर यातायात नहीं जा सकेगा।

- जॉगर्स पार्क चौराहे से रानी अवंती बाई लोधी चौराहे की तरफ यातायात नहीं जाएगा।

- पावर हाउस चौराहे से रानी अवंती बाई लोधी चौराहा की तरफ यातायात नहीं जा सकेंगे।

- जेहटा किसान पथ अंडरपास से रानी अवंती बाई लोधी चौराहे की ओर यातायात नहीं जा सकेगा।

- हमसफर लॉन अंडरपास से भारी वाहन अंधे की चौकी, छंदोईया तिराहे की ओर नहीं जाएंगे।

- अंधे की चौकी तिराहे से भारी वाहन छंदोईया तिराहे की तरफ नहीं जाएंगे।

- बाजनगर किसान पथ से भारी वाहन अंधे की चौकी, छंदोईया तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।

- मछली मंडी तिराहा से यातायात डिपो की तरफ नहीं जाएगा।

लखनऊ। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस कारण ट्रैफिक पुलिस ने यातायात में परिवर्तन किया है। इमरजेंसी की स्थिति में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और शव वाहनों को पुलिस निकलवाएगी।