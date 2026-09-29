Video: बलरामपुर गार्डन में राष्ट्रीय पुस्तक मेले को लेकर प्रेस वार्ता

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अशोक मार्ग स्थित बलरामपुर गार्डन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पुस्तक मेले के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान मनोज सिंह चंदेल ने पुस्तक मेले से जुड़ी जानकारी साझा की। इस दौरान मेले के आयोजन, पुस्तकों और साहित्य से जुड़ी गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। आयोजकों ने पुस्तक प्रेमियों और साहित्य जगत से जुड़े लोगों की भागीदारी की जानकारी भी दी।

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